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Неизвестный "заминировал" заседание АРМА по вертолетной площадке Януковича

Киев  •  УНН

 • 10813 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Сегодня, 11 октября, неизвестный "заминировал" здание, в котором должно было проходить заседание Тендерного комитета АРМА по определению управляющего и передачи в управление недвижимого имущества (помещений) КВЦ "Парковый", со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева передает УНН.

Как рассказали правоохранители, в 09:00 в столичную полицию позвонил мужчина, который сообщил, что заминировано здание на улице Бориса Гринченко в Шевченковском районе столицы.

"По адресу немедленно прибыли правоохранители, работники взрывотехнической службы и кинологи. Специалисты тщательно обследовали учреждение и прилегающую территорию. На момент обследования из помещения эвакуировали более 100 граждан. Во время проверки помещения никаких опасных предметов не обнаружили", - рассказали правоохранители.

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Сообщение должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Добавим, что сегодня, в 10:00 в этом здании должно было состояться заседание Тендерного комитета АРМА, на котором будет рассматриваться вопрос об определении управляющего и передачи в управление недвижимого имущества (помещений) конгрессно-выставочного центра с подземным паркингом "Парковый".

В пресс-службе АРМА информацию о "минировании" подтвердили, но комментировать ситуацию пока отказались до объявления официальной позиции руководства Агентства.

Напомним, в октябре 2017 года, в Киеве представители "Национального корпуса", ВО "Свобода" и "Правого сектора" взяли под контроль и требовали национализировать так называемый "вертолетная площадка" экс-президента Украины Виктора Януковича.

Позже Прокуратура Киева передала в управление государственного предприятия "Финансирование инфраструктурных проектов" столичный вертолетная площадка , принадлежавший ООО "Амадеус Ко", аффилированная с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

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