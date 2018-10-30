В Киеве закрыли станцию метро "Льва Толстого" из-за звонка о минировании
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Станцию Киевского метрополитена "Льва Толстого" закрыли на вход и выход из-за звонка о заминировании, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы столичной подземки в Facebook.
"Станция "Льва Толстого" + пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении.
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Напомним, 9 октября столичный метрополитен предупредил киевлян об остановке работы станции метро "Житомирская" из-за анонимного сообщения о заминировании.
Ранее, 28 сентября из поезда "Киев-Мариуполь" эвакуировали 700 пассажиров после сообщения о заминировании. Ранее столичные правоохранители задержали мужчину за ложное сообщение о заминировании собора. 3 октября суд отправил под домашний арест "минера" Собора Святой Ольги в Киеве.