У Києві повідомили про замінування станції метро "Житомирська"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Столичний метрополітен попереджає киян про зупинку роботи станції метро “Житомирська” через анонімне повідомлення про замінування. Триває перевірка. Про це повідомила прес-служба КП “Київський метрополітен” на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Увага! Станцію „Житомирська“ зачинено для пасажирів. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 28 вересня з потяга "Київ-Маріуполь" евакуювали 700 пасажирів після повідомлення про замінування. Раніше столичні правоохоронці затримали чоловіка за хибне повідомлення про замінування собору. 3 жовтня суд відправив під домашній арешт "мінера" Собору Святої Ольги у Києві.