У Києві повідомили про замінування станції метро "Житомирська"

“Увага! Станцію „Житомирська“ зачинено для пасажирів. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 вересня з потяга "Київ-Маріуполь" евакуювали 700 пасажирів після повідомлення про замінування. Раніше столичні правоохоронці затримали чоловіка за хибне повідомлення про замінування собору. 3 жовтня суд відправив під домашній арешт "мінера" Собору Святої Ольги у Києві.