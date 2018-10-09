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У Києві повідомили про замінування станції метро "Житомирська"

У Києві повідомили про замінування станції метро "Житомирська"

Київ • УНН

 • 65944 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Столичний метрополітен попереджає киян про зупинку роботи станції метро “Житомирська” через анонімне повідомлення про замінування. Триває перевірка. Про це повідомила прес-служба КП “Київський метрополітен” на сторінці у Facebook, передає УНН.

“Увага! Станцію „Житомирська“ зачинено для пасажирів. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 вересня з потяга "Київ-Маріуполь" евакуювали 700 пасажирів після повідомлення про замінування. Раніше столичні правоохоронці затримали чоловіка за хибне повідомлення про замінування собору. 3 жовтня суд відправив під домашній арешт "мінера" Собору Святої Ольги у Києві.

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