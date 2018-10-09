В Киеве сообщили о заминировании станции метро "Житомирская"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Столичный метрополитен предупреждает киевлян об остановке работы станции метро “Житомирская” из-за анонимного сообщения о заминировании. Проводится проверка. Об этом сообщила пресс-служба КП “Киевский метрополитен” на странице в Facebook, передает УНН.
“Внимание! Станция „Житомирская“ закрыта для пассажиров. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка”, - говорится в сообщении.
Напомним, 28 сентября с поезда “Киев-Мариуполь” эвакуировали 700 пассажиров после сообщения о заминировании. Ранее столичные правоохранители задержали мужчину за ложное сообщение о заминировании собора. 3 октября суд отправил под домашний арест “минера” Собора Святой Ольги в Киеве.