Взрывчатки в столичном метро не нашли, станцию "Льва Толстого" открыли
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В столичном метро на станции "Льва Толстого" не нашли взрывчатку. Как сообщили в пресс-службе метрополитена, станцию открыли для пассажиров, передает УНН.
"Станцию "Льва Толстого" и пересадку открыли для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
Ранее в Киеве закрыли станцию метро "Льва Толстого" из-за звонка о минировании.
Напомним, 9 октября столичный метрополитен предупредил киевлян об остановке работы станции метро "Житомирская" из-за анонимного сообщения о заминировании.