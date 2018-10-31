Второй раз за сутки сообщили о минировании станции метро "Льва Толстого"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Станция метро "Льва Толстого" киевского метро закрыта на вход и выход из-за сообщения о заминировании, сообщает УНН.
Также закрыты переходы со станции метро "Льва Толстого" на станцию метро "Дворец Спорта".
Это уже второе за сутки сообщение о минировании станции "Льва Толстого".
УНН сообщит, когда станцию откроют для пассажиров. По состоянию на 10.15 поезда следуют через станцию без остановки.