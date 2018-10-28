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Поліція шукає вибухівку у столичному універмазі “Україна”

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Невідомий повідомив про закладення вибухівки в будівлі універмагу “Україна” на проспекті Перемоги, передає кореспондент УНН з місця події.

За словами співробітників поліції, які охороняють огороджений периметр, інформація про замінування надійшла на лінію “102” близько півтори години тому. Наразі всі відвідувачі і персонал евакуйовані з будівлі, приміщення обстежують вибухотехніки.

Скільки часу може зайняти перевірка — невідомо, оскільки площа будівлі дуже велика.

Як повідомляв УНН, співробітники поліції затримали чоловіка, який повідомив про замінування Амурського мосту у місті Дніпро.

Українські Національні Новини

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