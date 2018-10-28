Полиция ищет взрывчатку в столичном универмаге "Украина"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Неизвестный сообщил о заложенной взрывчатке в здании универмага "Украина" на проспекте Победы, передает корреспондент УНН с места происшествия.
По словам сотрудников полиции, которые охраняют огражден периметр, информация о заминировании поступила на линию "102" около полутора часов назад. Сейчас все посетители и персонал эвакуированы из здания, помещения обследуют взрывотехники.
Сколько времени может занять проверка - неизвестно, так как площадь здания очень велика.
Как сообщал УНН, сотрудники полиции задержали мужчину, который сообщил о заминировании Амурского моста в городе Днепр.