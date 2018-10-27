У Дніпрі чоловік "замінував" Амурський міст
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Співробітники поліції затримали чоловіка, який повідомив про замінування Амурського мосту у місті Дніпро, передає УНН з посиланням на повідомлення відділу комунікації поліції Дніпропетровської області.
Як розповіли у поліції, вчора о 20:56 на лінію “102” надійшло анонімне повідомлення з мобільного телефону про те, що заміновано Амурський міст через річку Дніпро.
Через це, за даними поліції, рух транспорту по мосту було припинено на 2 години. Але після обстеження автомобільного та залізничного ярусів мосту жодних вибухово-небезпечних предметів виявлено не було, зауважили у відомстві.
Поліцейські затримали “мінувальника” мосту через Дніпро, яким виявися 32-річнйи чоловік.
Слідчим відділенням Амур-Нижньодніпровського відділення поліції за даним фактом внесено відомості до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 259 КК України.
Як додали у поліції, чоловікові загрожує позбавлення волі строком від 2-х до 6 років.
Нагадаємо, 22 жовтня правоохоронці затримали “мінера” ресторану на столичному Хрещатику.