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У Дніпрі чоловік "замінував" Амурський міст

У Дніпрі чоловік "замінував" Амурський міст

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Співробітники поліції затримали чоловіка, який повідомив про замінування Амурського мосту у місті Дніпро, передає УНН з посиланням на повідомлення відділу комунікації поліції Дніпропетровської області.

Як розповіли у поліції, вчора о 20:56 на лінію “102” надійшло анонімне повідомлення з мобільного телефону про те, що заміновано Амурський міст через річку Дніпро.

Через це, за даними поліції, рух транспорту по мосту було припинено на 2 години. Але після обстеження автомобільного та залізничного ярусів мосту жодних вибухово-небезпечних предметів виявлено не було, зауважили у відомстві.

Поліцейські затримали “мінувальника” мосту через Дніпро, яким виявися 32-річнйи чоловік.

Слідчим відділенням Амур-Нижньодніпровського відділення поліції за даним фактом внесено відомості до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 259 КК України.

Як додали у поліції, чоловікові загрожує позбавлення волі строком від 2-х до 6 років.

Нагадаємо, 22 жовтня правоохоронці затримали “мінера” ресторану на столичному Хрещатику.

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