В Днепре мужчина "заминировал" Амурский мост

Как рассказали в полиции, вчера в 20:56 на линию “102” поступило анонимное сообщение с мобильного телефона о том, что заминирован Амурский мост через реку Днепр.

Из-за этого, по данным полиции, движение транспорта по мосту было приостановлено на 2 часа. Но после обследования автомобильного и железнодорожного ярусов моста никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было, отметили в ведомстве.

Полицейские задержали “минера” моста через Днепр, которым оказался 32-летний человек.

Следственным отделением Амур-Нижнеднепровский отделения полиции по данному факту внесены сведения в ЕРДР и начато уголовное производство с предыдущей правовой квалификацией по ч. 1 ст. 259 УК Украины.

Как добавили в полиции, мужчине грозит лишение свободы сроком от 2-х до 6 лет.

Напомним, 22 октября правоохранители задержали “минера” ресторана на столичном Крещатике.