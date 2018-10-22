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На столичному Хрещатику сталось "замінування" ресторану

На столичному Хрещатику сталось "замінування" ресторану

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Поліцейські затримали “мінера” ресторану на столичному Хрещатику. Про це повідомив відділ комунікацій поліції Києва, передає УНН.

“У результаті ретельної перевірки приміщення та прилеглої території жодних підозрілих предметів та речовин не виявили. За даним фактом розпочато кримінальне провадження”, — йдеться у повідомленні.

У понеділок, 22 жовтня, вночі до столичних поліцейських надійшло повідомлення про замінування приміщення ресторану на вулиці Хрещатик. На місце негайно прибули екіпажі патрульних, слідчо-оперативна група управління поліції, кінологи та вибухотехніки.

Під час огляду “замінованого” об’єкта евакуація громадян не проводилася.

Після комплексу оперативно-розшукових заходів працівники поліції затримали 45-річного зловмисника за місцем мешкання у Київській області.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. За вчинення такого злочину передбачено до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 19 жовтня у Києві чоловік погрожував підпалити відділення банку.

Українські Національні Новини

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