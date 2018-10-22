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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 41379 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 112831 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 120868 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 160018 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150032 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139178 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 06:35 • 118211 просмотра

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На столичном Крещатике произошло "минирование" ресторана

На столичном Крещатике произошло "минирование" ресторана

Киев  •  УНН

 • 11455 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Полицейские задержали “минера” ​​ресторана на столичном Крещатике. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киева, передает УНН.

“В результате тщательной проверки помещения и прилегающей территории никаких подозрительных предметов и веществ не обнаружено. По данному факту начато уголовное производство”, - говорится в сообщении.

В понедельник, 22 октября, ночью к столичным полицейским поступило сообщение о заминировании помещения ресторана на улице Крещатик. На место немедленно прибыли экипажи патрульных, следственно-оперативная группа управления полиции, кинологи и взрывотехники.

При осмотре “заминированного” объекта эвакуация граждан не проводилась.

После комплекса оперативно-розыскных мероприятий работники милиции задержали 45-летнего злоумышленника по месту жительства в Киевской области.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления предусмотрено до 6 лет лишения свободы.

Напомним, 19 октября в Киеве мужчина угрожал поджечь отделение банка.

Украинские Национальные Новости

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