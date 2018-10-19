У Києві чоловік погрожував підпалити відділення банку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підпалити відділення банку. Про це повідомив відділ комунікацій поліції Києва, передає УНН.
“Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він розповів, що у нього стався конфлікт із працівниками банку, після чого він зателефонував до поліції та повідомив про свій намір підпалити будівлю”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що на спецлінію 102 зателефонував чоловік і повідомив, що підпалить будівлю банку на проспекті Перемоги. На виклик негайно виїхала слідчо-оперативна група та екіпажі патрульної поліції.
Із приміщень фінансової установи на час перевірки евакуювали 15 осіб. Після обстеження приміщення та прилеглої території фахівці не виявили вибухонебезпечних предметів та речовин. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.
Неподалік від місця події правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 53-річний місцевий мешканець, який раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності.
Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві суд виніс вирок чоловіку, який погрожував підірвати приміщення акціонерного товариства у березні 2018 року.