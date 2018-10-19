В Киеве мужчина угрожал поджечь отделение банка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Столичные правоохранители задержали мужчину, который угрожал поджечь отделение банка. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киева, передает УНН.
“Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он рассказал, что у него произошел конфликт с работниками банка, после чего он позвонил в полицию и сообщил о своем намерении поджечь здание”, — говорится в сообщении.
Установлено, что по спецлинии 102 позвонил мужчина и сообщил, что подожжет здание банка на проспекте Победы. На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа и экипажи патрульной полиции.
Из помещений финансового учреждения на время проверки эвакуировали 15 человек. После обследования помещения и прилегающей территории специалисты не обнаружили взрывоопасных предметов и веществ. По данному факту начато уголовное производство.
Неподалеку от места происшествия правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 53-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности.
Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве суд вынес приговор мужчине, который угрожал взорвать помещение акционерного общества в марте 2018 года.