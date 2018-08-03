Київський "мінер" отримав реальний судовий термін
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Києві суд виніс вирок чоловіку, який погрожував підірвати приміщення акціонерного товариства у березні 2018 року. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
“Пристрій, яким правопорушник залякував персонал, виявився муляжем. Підсудному призначили два роки позбавлення волі з іспитовим терміном один рік”, — йдеться у повідомленні.
Подія трапилася у березні 2018 року. В офіс підприємства зайшов чоловік із підозрілим пристроєм у руках. Він погрожував підірвати будівлю і наказав працівникам залишити приміщення.
На місці події його затримали працівники поліції. Кінологи та вибухотехніки, які також прибули на місце пригоди, оглянули приміщення та вилучили пристрій, який чоловік приніс із собою.
Обвинувачений 58-річний киянин свою провину повністю визнав.
Вироком Солом’янського районного суду у місті Києві зловмисника за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України, засудили до двох років позбавлення волі з іспитовим строком на один рік.
Нагадаємо, з початку 2018 року в Україні зафіксовано понад 1,5 тисячі неправдивих повідомлень про замінування.