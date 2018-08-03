Киевский "минёр" получил реальный судебный срок

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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КИЕВ. 3 августа. УНН. В Киеве суд вынес приговор мужчине, который угрожал взорвать помещение акционерного общества в марте 2018 года. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

“Устройство, которым правонарушитель запугивал персонал, оказался муляжом. Подсудимому назначили два года лишения свободы с испытательным сроком один год”, - говорится в сообщении.

Происшествие случилось в марте 2018 года. В офис предприятия зашел мужчина с подозрительным устройством в руках. Он угрожал взорвать здание и приказал работникам покинуть помещение.

На месте происшествия его задержали сотрудники полиции. Кинологи и взрывотехники, которые также прибыли на место происшествия, осмотрели помещения и изъяли устройство, которое мужчина принес с собой.

Обвиняемый 58-летний киевлянин свою вину полностью признал.

Приговором Соломенского районного суда в Киеве злоумышленника за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, приговорили к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на один год.

Напомним, с начала 2018 года в Украине зафиксировано более 1,5 тысячи ложных сообщений о заминировании.

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