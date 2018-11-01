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Поліція не знайшла вибухівку на київських вокзалах

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Інформація про "замінування" Центрального залізничного вокзалу та автовокзалу Києва не підтвердилась. Про це УНН повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"Інформація про замінування не підтвердилась. Зараз ми розшукуємо "мінувальника", - сказав він.

Раніше з'явилась інформація, що правоохоронці перевіряють інформацію про замінування Південного залізничного вокзалу в Києві. Пізніше у поліції повідомили, що "замінували" також і автовокзал. 

Нагадаємо, 31 жовтня станція метро “Льва Толстого” київського метро була зачинена на вхід та вихід через повідомлення про замінування, яке надходило двічі за добу.

Зазначимо, що з настанням осені у Києві почастішали анонімні дзвінки з повідомленнями про замінування станцій метрополітену.

Так, 9 жовтня “мінували” станцію метро “Житомирська”.

28 жовтня невідомий повідомив про закладення вибухівки в будівлі універмагу “Україна” на проспекті Перемоги.

27 жовтня співробітники поліції затримали чоловіка, який повідомив про замінування Амурського мосту у місті Дніпро.


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