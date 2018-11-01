В Києві "замінували" ще один вокзал
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. В Києві сьогодні ввечері надійшло повідомлення про замінування ще одного – автовокзалу. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-секретар Нацполіції Києва Оксана Блищик.
"Автовокзал теж "мінували". Інформацію ще перевіряють", - зазначила вона.
Правоохоронці провели евакуацію з об'єкта. Втім даних про кількість евакуйованих осіб у Нацполіції наразі немає.
Раніше з'явилась інформація, що правоохоронці перевіряють інформацію про замінування Південного залізничного вокзалу в Києві.
Нагадаємо, 31 жовтня станція метро “Льва Толстого” київського метро була зачинена на вхід та вихід через повідомлення про замінування, яке надходило двічі за добу.
Зазначимо, що з настанням осені у Києві почастішали анонімні дзвінки з повідомленнями про замінування станцій метрополітену.
Так, 9 жовтня “мінували” станцію метро “Житомирська”.
28 жовтня невідомий повідомив про закладення вибухівки в будівлі універмагу “Україна” на проспекті Перемоги.
27 жовтня співробітники поліції затримали чоловіка, який повідомив про замінування Амурського мосту у місті Дніпро.