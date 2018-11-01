У Києві "замінували" вокзал

"Триває перевірка на Південному вокзалі залізничному", - зазначили в прес-службі відомства.



Повідомлення про замінування надійшло сьогодні ввечері, близько 17.30.



При цьому в ГУНП уточнили, що наразі з вокзалу евакуювали півтори тисячі осіб.



Нагадаємо, 31 жовтня станція метро “Льва Толстого” київського метро була зачинена на вхід та вихід через повідомлення про замінування, яке надходило двічі за добу.



Зазначимо, що з настанням осені у Києві почастішали анонімні дзвінки з повідомленнями про замінування станцій метрополітену.



Так, 9 жовтня “мінували” станцію метро “Житомирська”.



28 жовтня невідомий повідомив про закладення вибухівки в будівлі універмагу “Україна” на проспекті Перемоги.



27 жовтня співробітники поліції затримали чоловіка, який повідомив про замінування Амурського мосту у місті Дніпро.





