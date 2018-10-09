Станція метро "Житомирська" відновила роботу після квазімінування
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Столичний метрополітен повідомив про відновлення роботи станції метро “Житомирська” післе перевірки анонімного повідомлення про замінування і пересвідчення у безпечності ситуації. Про це сповістила прес-служба КП “Київський метрополітен”, передає УНН.
“Станцію „Житомирська“ перевірено та відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено”, — йдеться у повідомленні.
Раніше у Києві повідомили про замінування станції метро “Житомирська”.
Нагадаємо, 28 вересня з потяга "Київ-Маріуполь" евакуювали 700 пасажирів після повідомлення про замінування. Раніше столичні правоохоронці затримали чоловіка за хибне повідомлення про замінування храму. 3 жовтня суд відправив під домашній арешт "мінера" Собору Святої Ольги у Києві.