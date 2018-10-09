Станция метро "Житомирская" возобновила работу после квазиминирования

“Станция” Житомирская“ проверена и открыта для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено”, - говорится в сообщении.

Ранее в Киеве сообщили о заминировании станции метро “Житомирская”.

Напомним, 28 сентября с поезда “Киев-Мариуполь” эвакуировали 700 пассажиров после сообщения о заминировании. Ранее столичные правоохранители задержали мужчину за ложное сообщение о заминировании храма. 3 октября суд отправил под домашний арест “минера” Собора Святой Ольги в Киеве.