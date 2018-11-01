В Киеве "заминировали" вокзал
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Правоохранители проверяют информацию о заминировании Южного железнодорожного вокзала в Киеве. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.
"Идет проверка на Южном вокзале железнодорожном", - отметили в пресс-службе ведомства.
Сообщение о заминировании поступило сегодня вечером, около 17.30.
При этом в ГУНП уточнили, что сейчас с вокзала эвакуировали полторы тысячи человек.
Напомним, 31 октября станция метро "Льва Толстого" киевского метро была закрыта на вход и выход из-за сообщения о заминировании, которое поступало дважды в сутки.
Отметим, что с наступлением осени в Киеве участились анонимные звонки с сообщениями о заминировании станций метрополитена.
Так, 9 октября "минировали" станцию метро "Житомирская".
28 октября неизвестный сообщил о заложенной взрывчатке в здании универмага "Украина" на проспекте Победы.
27 октября сотрудники полиции задержали мужчину, который сообщил о заминировании Амурского моста в городе Днепр.