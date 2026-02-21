Полиция и ГСЧС спасли детей из канализации на Крещатике в Киеве
Киев • УНН
В Киеве полиция и ГСЧС спасли детей, которые заблудились в ливневой канализации на Крещатике. Дети были замерзшие, но с ними все в порядке.
В Киеве сотрудники полиции и ГСЧС вместе спасли детей, заблудившихся в канализации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.
Детали
Детей обнаружили в ливневой канализации на Крещатике. Они замерзли и просили помощи.
Патрульные успокоили потерявшихся детей, а спасатели достали их из подземной ловушки. К счастью, с ними все в порядке. На месте все обстоятельства выясняют работники ювенальной превенции
Белошицкий отметил, что канализационная сеть - это опасный лабиринт, где в любой момент могут произойти завалы, утечка ядовитых газов или внезапное затопление.
Обращаюсь к родителям: говорите со своими детьми о безопасности. Объясняйте, что любопытство не должно подвергать их опасности. Наша общая ответственность - сохранить их жизни и здоровье
