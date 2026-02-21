Полиция и ГСЧС спасли детей из канализации на Крещатике в Киеве

$43.270.00
13:53 • 5640 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
11:17 • 11808 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
11:02 • 13782 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 13222 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 14570 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 22903 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 33374 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 26673 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 30611 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 28228 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
россия ударила по Украине баллистической ракетой, 106 из 120 дронов обезвредили21 февраля, 06:39 • 4416 просмотра
Угрозы Трампа нанести удары, чтобы заставить Иран заключить сделку, рискуют иметь обратный эффект - Bloomberg21 февраля, 07:00 • 7512 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 13415 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 10443 просмотра
Ночная атака рф нанесла значительные разрушения объекту энергетики в Одесской области - ДТЭК21 февраля, 08:45 • 5066 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 34926 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 44215 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 55582 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 71864 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 109548 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Алексей Белошицкий
Андрей Сибига
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Село
Днепропетровская область
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto15:47 • 312 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 10504 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 13477 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 13171 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 15952 просмотра
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Фильм
Шахед-136

Полиция и ГСЧС спасли детей из канализации на Крещатике в Киеве

Киев • УНН

 • 712 просмотра

В Киеве полиция и ГСЧС спасли детей, которые заблудились в ливневой канализации на Крещатике. Дети были замерзшие, но с ними все в порядке.

Полиция и ГСЧС спасли детей из канализации на Крещатике в Киеве

В Киеве сотрудники полиции и ГСЧС вместе спасли детей, заблудившихся в канализации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

Детали

Детей обнаружили в ливневой канализации на Крещатике. Они замерзли и просили помощи.

Патрульные успокоили потерявшихся детей, а спасатели достали их из подземной ловушки. К счастью, с ними все в порядке. На месте все обстоятельства выясняют работники ювенальной превенции

- говорится в сообщении.

Белошицкий отметил, что канализационная сеть - это опасный лабиринт, где в любой момент могут произойти завалы, утечка ядовитых газов или внезапное затопление.

Обращаюсь к родителям: говорите со своими детьми о безопасности. Объясняйте, что любопытство не должно подвергать их опасности. Наша общая ответственность - сохранить их жизни и здоровье

 - отметил он.

Напомним

В Киеве полицейский и двое курсантов НАВД спасли 22-летнего парня, который угрожал выпрыгнуть с балкона 7-го этажа из-за ссоры с девушкой.

Евгений Устименко

ОбществоКиев
Алексей Белошицкий
Национальная полиция Украины
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Киев