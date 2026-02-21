У Києві хлопець хотів вкоротити собі віку через сварку з дівчиною - його врятували поліцейський з курсантами

$43.270.00
Ексклюзив
11:17 • 4004 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
11:02 • 7176 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
09:59 • 7838 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
08:00 • 10887 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 20601 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 31659 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 25977 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 30156 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 27834 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 23763 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

МОК розпочне розслідування щодо очільника ФІФА Інфантіно через його участь у політичному заході Трампа21 лютого, 03:41 • 8000 перегляди
російський танкер прямує до Куби в обхід санкцій США на тлі енергетичного колапсу на острові21 лютого, 04:14 • 8316 перегляди
Колумбія досягла прогресу в переговорах із Венесуелою щодо відновлення торгівлі природним газом21 лютого, 04:31 • 10306 перегляди
Південна Корея розглядає можливість приєднання до програми PURL для підтримки України озброєнням21 лютого, 04:48 • 11602 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю07:37 • 8146 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 31783 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 41015 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 52155 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 69246 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 106736 перегляди
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Роберт Фіцо
Ангела Меркель
Петер Сіярто
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Словаччина
Іран
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto08:33 • 4478 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю07:37 • 8288 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 11864 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 14650 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28 • 20298 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

У Києві хлопець хотів вкоротити собі віку через сварку з дівчиною - його врятували поліцейський з курсантами

Київ • УНН

 • 12 перегляди

У Києві поліцейський та двоє курсантів НАВС врятували 22-річного хлопця, який погрожував вистрибнути з балкона 7-го поверху. Причиною стала сварка з дівчиною.

У Києві хлопець хотів вкоротити собі віку через сварку з дівчиною - його врятували поліцейський з курсантами

Столичний поліцейський та двоє курсантів НАВС врятували 22-річного хлопця, який через сварку з дівчиною хотів вкоротити собі вік, повідомили у ГУНП в Києві, пише УНН.

Деталі

Під час несення служби в Пункті обігріву ДСНС на вулиці Поповича до поліцейського Андрія Нечипоренка та двох курсантів Національної академії внутрішніх справ Нікіти Дудника та Богдана Левченка підійшов чоловік, який попросив допомоги - за його словами, сусід після сварки з дівчиною погрожує вистрибнути з балкону 7-го поверху.

Правоохоронці швидко піднялися до квартири та виявили 22-річного хлопця у збудженому емоційному стані. Він перебував на балконі та відмовлявся заходити у середину квартири. 

Сержант поліції Андрій Нечипоренко разом із курсантами розпочали перемовини з молодиком." Завдяки професійним діям поліцейським вдалося підібрати правильні слова, заспокоїти хлопця та переконати його відмовитися від фатального кроку", зазначили у поліції.

Після інциденту лікарі надали 22-річному місцевому жителю необхідну медичну допомогу.

Юлія Шрамко

СуспільствоКиївКримінал
Київ