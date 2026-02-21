У Києві хлопець хотів вкоротити собі віку через сварку з дівчиною - його врятували поліцейський з курсантами
Київ • УНН
У Києві поліцейський та двоє курсантів НАВС врятували 22-річного хлопця, який погрожував вистрибнути з балкона 7-го поверху. Причиною стала сварка з дівчиною.
Столичний поліцейський та двоє курсантів НАВС врятували 22-річного хлопця, який через сварку з дівчиною хотів вкоротити собі вік, повідомили у ГУНП в Києві, пише УНН.
Деталі
Під час несення служби в Пункті обігріву ДСНС на вулиці Поповича до поліцейського Андрія Нечипоренка та двох курсантів Національної академії внутрішніх справ Нікіти Дудника та Богдана Левченка підійшов чоловік, який попросив допомоги - за його словами, сусід після сварки з дівчиною погрожує вистрибнути з балкону 7-го поверху.
Правоохоронці швидко піднялися до квартири та виявили 22-річного хлопця у збудженому емоційному стані. Він перебував на балконі та відмовлявся заходити у середину квартири.
Сержант поліції Андрій Нечипоренко разом із курсантами розпочали перемовини з молодиком." Завдяки професійним діям поліцейським вдалося підібрати правильні слова, заспокоїти хлопця та переконати його відмовитися від фатального кроку", зазначили у поліції.
Після інциденту лікарі надали 22-річному місцевому жителю необхідну медичну допомогу.