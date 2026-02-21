В Киеве парень хотел покончить с собой из-за ссоры с девушкой - его спасли полицейский с курсантами
Киев • УНН
В Киеве полицейский и двое курсантов НАВД спасли 22-летнего парня, который угрожал выпрыгнуть с балкона 7-го этажа. Причиной стала ссора с девушкой.
Столичный полицейский и двое курсантов НАВД спасли 22-летнего парня, который из-за ссоры с девушкой хотел покончить с собой, сообщили в ГУНП в Киеве, пишет УНН.
Детали
Во время несения службы в Пункте обогрева ГСЧС на улице Поповича к полицейскому Андрею Нечипоренко и двум курсантам Национальной академии внутренних дел Никите Дуднику и Богдану Левченко подошел мужчина, который попросил помощи - по его словам, сосед после ссоры с девушкой угрожает выпрыгнуть с балкона 7-го этажа.
Правоохранители быстро поднялись в квартиру и обнаружили 22-летнего парня в возбужденном эмоциональном состоянии. Он находился на балконе и отказывался заходить внутрь квартиры.
Сержант полиции Андрей Нечипоренко вместе с курсантами начали переговоры с молодым человеком. "Благодаря профессиональным действиям полицейским удалось подобрать правильные слова, успокоить парня и убедить его отказаться от фатального шага", отметили в полиции.
После инцидента врачи оказали 22-летнему местному жителю необходимую медицинскую помощь.