В Киеве несовершеннолетняя девушка употребляла алкоголь вместе с матерью и во время ссоры пыталась совершить самоубийство

В Киеве матери сообщили о подозрении из-за злостного невыполнения обязанностей в отношении дочери, которую она угощала алкоголем. 17-летняя девушка пропускала школу, совершала кражи и пыталась совершить самоубийство.
В Киеве матери сообщено о подозрении из-за злостного невыполнения обязанностей по уходу за дочерью, которую она угощала алкоголем. Во время одной из ссор несовершеннолетняя пыталась совершить самоубийство. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.
Детали
Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Святошинской окружной прокуратуры города Киева киевлянке сообщено о подозрении в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком (ст. 166 УК Украины).
Установлено, что мать злоупотребляла алкоголем, не занималась воспитанием дочери, угощала ее крепкими напитками, в результате чего 17-летняя девушка систематически не посещала школу, совершала кражи алкоголя, а во время одного из совместных застолий на глазах матери пыталась совершить самоубийство. Лишенная любви и заботы, несовершеннолетняя девушка родила ребенка, которого оставила в роддоме.
Такое поведение девушки, ее образ жизни, обусловлены ненадлежащим воспитанием и систематическим невыполнением матерью обязанностей по уходу за дочерью. Девушка не имела надлежащей заботы, что повлияло на формирование ее личности и ценностей
За злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком киевлянке грозит ограничение или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.
Дополнение
По поручению Генерального прокурора органы прокуратуры усилили защиту прав детей. Было создано 45 межведомственных групп. В течение месяца, с 12 декабря 2025 года, проверено 281 детское учреждение и 722 семейные формы воспитания. Проведены проверки в отношении более 26 тысяч детей.
По результатам проверок зарегистрировано 214 уголовных производств; 118 - в отношении должностных лиц, 96 - в отношении родителей и опекунов. 44 лицам сообщено о подозрении, составлено 50 административных протоколов, инициированы дисциплинарные производства.
