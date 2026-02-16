$43.100.11
51.130.09
ukenru
09:37 • 2316 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
06:15 • 11487 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 21025 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 27707 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 54904 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 46122 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 37068 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 34398 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 73886 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 52807 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
В Киеве 4-летний ребенок отравился наркотиками, матери грозит до пяти лет тюрьмы

Киев • УНН

 • 2 просмотра

В Киеве 4-летний мальчик отравился наркотиками, найденными на полу. Его 22-летняя мать, наркозависимая, оставила ребенка без присмотра. Ей грозит до пяти лет лишения свободы за невыполнение родительских обязанностей.

В Киеве 4-летний ребенок отравился наркотиками, матери грозит до пяти лет тюрьмы

В Киеве малолетний ребенок отравился наркотиками, мать будут судить за невыполнение родительских обязанностей, сообщили в ГУНП в Киеве и Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.

Подробности

"4-летнего мальчика с острым токсическим действием неизвестного вещества медики госпитализировали из квартиры в Голосеевском районе", - сообщили в полиции.

Во время общения с матерью ребенка и осмотра помещения правоохранители установили, что женщина является наркозависимой. Утром 22-летняя киевлянка оставила сына без присмотра в одной из комнат квартиры, тогда как сама вместе со знакомым употребляла наркотические вещества в другой комнате, отметили в полиции.

"Оставшись наедине, мальчик нашел на полу таблетку с содержанием наркотического вещества и проглотил ее. В дальнейшем состояние ребенка резко ухудшилось: появились признаки острой реакции организма, оглушение и непроизвольные движения. Малолетнего срочно госпитализировали в медицинское учреждение, где врачи боролись за его жизнь", - рассказали в полиции.

Ребенок, как указали в полиции, находится под присмотром органов опеки, сейчас его жизни ничего не угрожает. Ребенок, по данным прокуратуры, находится в Центре социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей.

"Ювенальными прокурорами Голосеевской окружной прокуратуры города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении матери 4-летнего мальчика по факту злостного невыполнения установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины)", - отметили в Киевской городской прокуратуре.

Матери грозит до пяти лет лишения свободы.

"Мать этого ребенка уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за невыполнение своих обязанностей по воспитанию сына, злоупотребляла алкоголем и употребляла наркотики. Отравление мальчика показало, что женщина так и не изменила свой образ жизни и отношение к родительским обязанностям, поэтому должна нести за это ответственность, а ее сын заслуживает жизни в безопасности рядом с теми, кто о нем будет заботиться", - отметил руководитель Голосеевской окружной прокуратуры города Киева Кирилл Чаплыгин.

Из-за убийства двух детей и самоубийства отца во Львовской области открыли производство16.02.26, 08:36 • 10793 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Киев