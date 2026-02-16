В Киеве 4-летний ребенок отравился наркотиками, матери грозит до пяти лет тюрьмы

В Киеве малолетний ребенок отравился наркотиками, мать будут судить за невыполнение родительских обязанностей, сообщили в ГУНП в Киеве и Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.

Подробности

"4-летнего мальчика с острым токсическим действием неизвестного вещества медики госпитализировали из квартиры в Голосеевском районе", - сообщили в полиции.

Во время общения с матерью ребенка и осмотра помещения правоохранители установили, что женщина является наркозависимой. Утром 22-летняя киевлянка оставила сына без присмотра в одной из комнат квартиры, тогда как сама вместе со знакомым употребляла наркотические вещества в другой комнате, отметили в полиции.

"Оставшись наедине, мальчик нашел на полу таблетку с содержанием наркотического вещества и проглотил ее. В дальнейшем состояние ребенка резко ухудшилось: появились признаки острой реакции организма, оглушение и непроизвольные движения. Малолетнего срочно госпитализировали в медицинское учреждение, где врачи боролись за его жизнь", - рассказали в полиции.

Ребенок, как указали в полиции, находится под присмотром органов опеки, сейчас его жизни ничего не угрожает. Ребенок, по данным прокуратуры, находится в Центре социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей.

"Ювенальными прокурорами Голосеевской окружной прокуратуры города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении матери 4-летнего мальчика по факту злостного невыполнения установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины)", - отметили в Киевской городской прокуратуре.

Матери грозит до пяти лет лишения свободы.

"Мать этого ребенка уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за невыполнение своих обязанностей по воспитанию сына, злоупотребляла алкоголем и употребляла наркотики. Отравление мальчика показало, что женщина так и не изменила свой образ жизни и отношение к родительским обязанностям, поэтому должна нести за это ответственность, а ее сын заслуживает жизни в безопасности рядом с теми, кто о нем будет заботиться", - отметил руководитель Голосеевской окружной прокуратуры города Киева Кирилл Чаплыгин.

Из-за убийства двух детей и самоубийства отца во Львовской области открыли производство