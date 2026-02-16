У Києві 4-річна дитина отруїлась наркотиками, матері загрожує до п'яти років в'язниці

У Києві малолітня дитина отруїлась наркотиками, матір судитимуть за невиконання батьківських обовʼязків, повідомили у ГУНП в Києві та Київській міській прокуратурі, пише УНН.

Деталі

"4-річного хлопчика із гострою токсичною дією невідомої речовини медики госпіталізували з квартири у Голосіївському районі", - повідомили у поліції.

Під час спілкування з матір’ю дитини та огляду помешкання правоохоронці встановили, що жінка є наркозалежною. Вранці 22-річна киянка залишила сина без нагляду в одній з кімнат квартири, тоді як сама разом зі знайомим вживала наркотичні речовини в іншій кімнаті, зазначили у поліції.

"Залишившись наодинці, хлопчик знайшов на підлозі пігулку із вмістом наркотичної речовини та проковтнув її. Надалі стан дитини різко погіршився: з’явилися ознаки гострої реакції організму, оглушення та мимовільні рухи. Малолітнього терміново госпіталізували до медичного закладу, де лікарі боролися за його життя", - розповіли у поліції.

Дитина, як вказали у поліції, перебуває під наглядом органів опіки, наразі її життю нічого не загрожує. Дитина, за даними прокуратури, знаходиться у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей.

"Ювенальними прокурорами Голосіївської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно матері 4-річного хлопчика за фактом злісного невиконання встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України)", - зазначили у Київській міській прокуратурі.

Матері загрожує до п’яти років позбавлення волі.

"Матір цієї дитини вже неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за невиконання своїх обовʼязків щодо виховання сина, зловживала алкоголем та вживала наркотики. Отруєння хлопчика показало, що жінка так і не змінила свій спосіб життя та ставлення до батьківських обов’язків, тож має нести за це відповідальність, а її син заслуговує на життя у безпеці поруч з тими, хто про нього піклуватиметься", - зазначив керівник Голосіївської окружної прокуратури міста Києва Кирило Чаплигін.

Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадження