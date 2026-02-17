$43.170.07
Ексклюзив
14:26 • 1666 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
12:59 • 7542 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
12:23 • 12074 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
12:15 • 13151 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
09:48 • 16113 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 23163 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 32946 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 44130 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 52187 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 38740 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Києві неповнолітня дівчина вживала алкоголь разом з матір'ю та під час сварки намагалася вчинити самогубство

Київ • УНН

 • 18 перегляди

У Києві матері повідомили про підозру через злісне невиконання обов'язків щодо доньки, яку вона пригощала алкоголем. 17-річна дівчина пропускала школу, вчиняла крадіжки та намагалася вчинити самогубство.

У Києві матір повідомлено про підозру через злісне невиконання обов’язків по догляду за донькою, яку вона пригощала алкоголем. Під час однієї зі сварок неповнолітня намагалася вчинити самогубство. Про це повідомляє Київька міська прокуратура, пише УНН.

Деталі

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва киянці повідомлено про підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною (ст. 166 КК України).

Встановлено, що матір зловживала алкоголем, не займалася вихованням доньки, пригощала її міцними напоями, внаслідок чого 17-річна дівчина систематично не відвідувала школу, вчиняла крадіжки алкоголю, а під час одного зі спільних застіль на очах матері намагалася скоїти самогубство. Позбавлена любові та піклування, неповнолітня дівчина народила дитину, яку залишила у пологовому будинку.

Така поведінка дівчини, її спосіб життя, зумовлені неналежним вихованням та систематичним невиконанням матір’ю обов’язків по догляду за донькою. Дівчина не мала належного піклування, що вплинуло на формування її особистості та цінності

- зазначив Максим Тимошенко, керівник Святошинської окружної прокуратури міста Києва.

За злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною киянці загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Доповнення

За дорученням Генерального прокурора органи прокуратури посилили захист прав дітей. Було створено 45 міжвідомчих груп. Упродовж місяця, з 12 грудня 2025 року, перевірено 281 дитячий заклад і 722 сімейні форми виховання. Проведено перевірки щодо понад 26 тисяч дітей.

За результатами перевірок зареєстровано 214 кримінальних проваджень; 118 - щодо посадовців, 96 - щодо батьків та опікунів. 44 особам повідомлено про підозру, складено 50 адміністративних протоколів, ініційовано дисциплінарні провадження.

У Києві 4-річна дитина отруїлась наркотиками, матері загрожує до п'яти років в'язниці16.02.26, 12:36 • 2734 перегляди

Ольга Розгон

