У Києві неповнолітня дівчина вживала алкоголь разом з матір’ю та під час сварки намагалася вчинити самогубство

У Києві матері повідомили про підозру через злісне невиконання обов'язків щодо доньки, яку вона пригощала алкоголем. 17-річна дівчина пропускала школу, вчиняла крадіжки та намагалася вчинити самогубство.
У Києві матір повідомлено про підозру через злісне невиконання обов’язків по догляду за донькою, яку вона пригощала алкоголем. Під час однієї зі сварок неповнолітня намагалася вчинити самогубство. Про це повідомляє Київька міська прокуратура, пише УНН.
Деталі
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва киянці повідомлено про підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною (ст. 166 КК України).
Встановлено, що матір зловживала алкоголем, не займалася вихованням доньки, пригощала її міцними напоями, внаслідок чого 17-річна дівчина систематично не відвідувала школу, вчиняла крадіжки алкоголю, а під час одного зі спільних застіль на очах матері намагалася скоїти самогубство. Позбавлена любові та піклування, неповнолітня дівчина народила дитину, яку залишила у пологовому будинку.
Така поведінка дівчини, її спосіб життя, зумовлені неналежним вихованням та систематичним невиконанням матір’ю обов’язків по догляду за донькою. Дівчина не мала належного піклування, що вплинуло на формування її особистості та цінності
За злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною киянці загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.
Доповнення
За дорученням Генерального прокурора органи прокуратури посилили захист прав дітей. Було створено 45 міжвідомчих груп. Упродовж місяця, з 12 грудня 2025 року, перевірено 281 дитячий заклад і 722 сімейні форми виховання. Проведено перевірки щодо понад 26 тисяч дітей.
За результатами перевірок зареєстровано 214 кримінальних проваджень; 118 - щодо посадовців, 96 - щодо батьків та опікунів. 44 особам повідомлено про підозру, складено 50 адміністративних протоколів, ініційовано дисциплінарні провадження.
