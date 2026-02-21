Поліція і ДСНС врятували дітей з каналізації на Хрещатику в Києві

У Києві співробітники поліції і ДСНС разом врятували дітей, що заблукали в каналізації. Про це повідомляє УНН з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Дітей виявили у зливній каналізації на Хрещатику. Вони змерзли та просили допомоги.

Патрульні заспокоїли згублених дітей, а рятувальники дістали їх із підземної пастки. На щастя, з ними все гаразд. На місці всі обставини з’ясовують працівники ювенальної превенції

Білошицький зазначив, що каналізаційна мережа - це небезпечний лабіринт, де в будь-яку мить можуть статися завали, витік отруйних газів або раптове затоплення.

Звертаюся до батьків: говоріть зі своїми дітьми про безпеку. Пояснюйте, що цікавість не повинна наражати їх на небезпеку. Наша спільна відповідальність - зберегти їхні життя та здоров’я