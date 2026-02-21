$43.270.00
13:53
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
11:17
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
11:02
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
09:59
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
Поліція і ДСНС врятували дітей з каналізації на Хрещатику в Києві

Київ

 26 перегляди

У Києві поліція та ДСНС врятували дітей, які заблукали у зливній каналізації на Хрещатику. Діти були змерзлі, але з ними все гаразд.

Поліція і ДСНС врятували дітей з каналізації на Хрещатику в Києві

У Києві співробітники поліції і ДСНС разом врятували дітей, що заблукали в каналізації. Про це повідомляє УНН з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Деталі

Дітей виявили у зливній каналізації на Хрещатику. Вони змерзли та просили допомоги.

Патрульні заспокоїли згублених дітей, а рятувальники дістали їх із підземної пастки. На щастя, з ними все гаразд. На місці всі обставини з’ясовують працівники ювенальної превенції

- йдеться в дописі.

Білошицький зазначив, що каналізаційна мережа - це небезпечний лабіринт, де в будь-яку мить можуть статися завали, витік отруйних газів або раптове затоплення.

Звертаюся до батьків: говоріть зі своїми дітьми про безпеку. Пояснюйте, що цікавість не повинна наражати їх на небезпеку. Наша спільна відповідальність - зберегти їхні життя та здоров’я

 - зазначив він.

Нагадаємо

У Києві поліцейський та двоє курсантів НАВС врятували 22-річного хлопця, який погрожував вистрибнути з балкона 7-го поверху через сварку з дівчиною.

Євген Устименко

