Полиция эвакуировала вокзал Монпарнас в Париже: идет спецоперация – Reuters
Киев • УНН
Французская полиция начала спецоперацию на вокзале Монпарнас в Париже, эвакуировав пассажиров. Причины операции не раскрываются, власти не предоставляют деталей.
В пятницу днем французская полиция начала спецоперацию на одном из главных транспортных узлов Парижа – вокзале Монпарнас. Пассажирам приказали эвакуироваться. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По данным очевидца, на которого ссылается Reuters, правоохранители приказали немедленно эвакуировать пассажиров и перекрыли доступ в здание.
Причины проведения операции пока не раскрываются, а власти не предоставляют дополнительных деталей. Полицейские остаются на месте и продолжают меры безопасности.
