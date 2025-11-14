Полиция эвакуировала вокзал Монпарнас в Париже: идет спецоперация – Reuters

$42.060.03
48.880.23
ukenru
Эксклюзив
15:39 • 1466 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
15:03 • 4962 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14:48 • 6652 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
13:30 • 10245 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
13:27 • 21050 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
13:14 • 18634 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 43870 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50 • 30395 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
14 ноября, 07:18 • 55152 просмотра
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - ЗеленскийPhotoVideo
13 ноября, 21:46 • 98794 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака рф на Киев: известно о трех погибших и 26 пострадавшихPhoto14 ноября, 06:10 • 51983 просмотра
Атака рф на Киев унесла жизни 4 человек, 27 раненыPhoto14 ноября, 07:19 • 61961 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 22127 просмотра
Patriot против ракет рф и "длинные нептуны" по целям на российской территории: Зеленский получил доклады Сырского и командующего ВС ВСУ14 ноября, 08:55 • 29850 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 23639 просмотра
публикации
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo13:27 • 21039 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
13:14 • 18629 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto12:13 • 14122 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 43867 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 274028 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Герман Галущенко
Юрий Игнат
Актуальные места
Украина
Париж
Харьков
Сумы
Покровск
Реклама
УНН Lite
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo13:27 • 21039 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде13:14 • 7692 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 23770 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 22252 просмотра
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 83182 просмотра
Актуальное
Техника
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер
Дипломатка
Ракетная система С-400

Полиция эвакуировала вокзал Монпарнас в Париже: идет спецоперация – Reuters

Киев • УНН

 • 1434 просмотра

Французская полиция начала спецоперацию на вокзале Монпарнас в Париже, эвакуировав пассажиров. Причины операции не раскрываются, власти не предоставляют деталей.

Полиция эвакуировала вокзал Монпарнас в Париже: идет спецоперация – Reuters

В пятницу днем французская полиция начала спецоперацию на одном из главных транспортных узлов Парижа – вокзале Монпарнас. Пассажирам приказали эвакуироваться. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН

Детали

По данным очевидца, на которого ссылается Reuters, правоохранители приказали немедленно эвакуировать пассажиров и перекрыли доступ в здание.

Утечка аммиака в американском штате Оклахома: сотни эвакуированных, десятки госпитализированных – СМИ13.11.25, 17:41 • 2968 просмотров

Причины проведения операции пока не раскрываются, а власти не предоставляют дополнительных деталей. Полицейские остаются на месте и продолжают меры безопасности.

Ирану грозит беспрецедентная засуха: Тегеран может быть эвакуирован10.11.25, 15:38 • 4729 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Оклахома
Reuters
Тегеран
Париж
Иран