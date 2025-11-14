Полиция эвакуировала вокзал Монпарнас в Париже: идет спецоперация – Reuters

В пятницу днем французская полиция начала спецоперацию на одном из главных транспортных узлов Парижа – вокзале Монпарнас. Пассажирам приказали эвакуироваться. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным очевидца, на которого ссылается Reuters, правоохранители приказали немедленно эвакуировать пассажиров и перекрыли доступ в здание.

Причины проведения операции пока не раскрываются, а власти не предоставляют дополнительных деталей. Полицейские остаются на месте и продолжают меры безопасности.

