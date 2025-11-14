Поліція евакуювала вокзал Монпарнас у Парижі: триває спецоперація – Reuters
Французька поліція розпочала спецоперацію на вокзалі Монпарнас у Парижі, евакуювавши пасажирів. Причини операції не розкриваються, влада не надає деталей.
У п’ятницю вдень французька поліція розпочала спецоперацію на одному з головних транспортних вузлів Парижа – вокзалі Монпарнас. Пасажирів наказали евакуювати. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
За даними очевидця, на якого посилається Reuters, правоохоронці наказали негайно евакуювати пасажирів і перекрили доступ до будівлі.
Причини проведення операції поки не розкриваються, а влада не надає додаткових деталей. Поліцейські залишаються на місці та продовжують заходи безпеки.
