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Politico приоткрыло рейтинг самых влиятельных людей Европы: Ермак оказался среди "мечтателей", а путин - среди "деятелей"

Politico приоткрыло рейтинг самых влиятельных людей Европы: Ермак оказался среди "мечтателей", а путин - среди "деятелей"

Киев  •  УНН

 • 4006 просмотра

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Глава ОП Украины Андрей Ермак вошел в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии Politico в категории "мечтатели". путин занял второе место в категории "деятели" с подписью "империалистический".

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии Politico в категории "мечтатели". Также Politico считает, что российский диктатор владимир путин заслуживает быть вторым в категории "деятелей" с подписью – империалистический, передает УНН.

Politico каждый год публикует рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии своей  редакции.

Представлены три категории:

·       "деятели" - те, кто активно меняет ситуацию, ведет политику и принимает решения

·       "разрушители" - люди, которые бросают вызов существующим структурам, нарушая статус-кво

·       "мечтатели" - провидцы, которые формируют будущее через амбициозные идеи и инновации

Ермак, по версии Politico, занял второе место в категории "мечтатели" с подписью – фиксатор.

Как пишет Politico, Ермак провел большую часть 2024 года, пытаясь заручиться поддержкой Китая, но после того, как эта заявка провалилась, он нацелился на Индию.

"Как и новая администрация в Вашингтоне, власти в Нью-Дели считают, что Украина должна пойти на компромисс, чтобы прекратить войну. Руководитель президентской администрации полон решимости ограничить масштабы этих уступок и гарантировать, что его страна останется целой. С этой целью Ермак надеется, что Европа увеличит свою помощь, утверждая, что если будут проводиться переговоры с россией, Киев должен иметь возможность торговаться с позиции силы. Он просит больше артиллерийских снарядов, систем противовоздушной обороны и ракет большой дальности — все, что поможет замедлить, казалось бы, неумолимый прогресс россии. В краткосрочной перспективе его стремление к миру мало чем отличается от преследования войны", - пишет Politico.

Рейтинг "мечтателей":

·       третье место-бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая теперь Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

·       четвертое место - премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

·       пятое место - глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

·       шестое место -  министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

-       седьмое место - Папа Франциск.

·       восьмое место - премьер-министр Испании Педро Санчес.

·       девятое место занимает основатель и генеральный директор Mistral Артур Менш.

В рейтинге "деятелей", по версии Politico, российский диктатор путин занимает вторую позицию.

Politico пишет, что терпеливо играя в долгую игру, путин, похоже, достигает своей цели - расколоть Запад и завоевать часть Украины.

"... россия платит высокую цену за империалистический проект путина. Расходы на оборону должны достичь рекордной трети от общих расходов в 2025 году, а акцент на военном производстве напрягает экономику россии. Рубль упал до самого низкого уровня за последние два года, а растущий инфляционный кризис серьезно влияет на простых граждан. Угроза призыва заставила сотни тысяч лучших и ярких людей уехать за границу, а трудности с набором свидетельствуют об ослаблении поддержки его украинской экспедиции", - пишет Politico.

Как указывает Politico, несмотря на эти проблемы, власть путина остается неоспоримой.

Также среди "деятелей" на третьем месте премьер-министр Польши Дональд Туск, на четвертом месте -  президент Европейского инвестиционного банка, кредитного подразделения ЕС Надя Кальвиньо.

В категорию "разрушители" вошли, в частности:

2.    исполнительная вице-президент Еврокомиссии по чистому, справедливому и конкурентоспособному переходу Тереза Рибера.

3.    мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

4.    лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Победители во всех трех категориях будут объявлены сегодня во время прямой трансляции POLITICO 28: Class of 2025.

Дополнение

В прошлом году глава Офиса президента Украины Андрей Ермак попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии Politico в категории "деятели".

Тогда Президент Украины Владимир Зеленский был признан победителем в номинации "мечтатели" по версии издания Politico.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
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yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
reinmetallРейнметалл
indiyaИндия
andrii-yermakАндрей Ермак
donald-tuskДональд Туск
kitaiКитай
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
viktor-orbanВиктор Орбан