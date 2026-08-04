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Покупал лекарства для людей и еду для животных: в Харькове оккупанты убили польского волонтера

Киев • УНН

 • 3858 просмотра

МИД Польши подтвердило гибель волонтера Марека Русека-Вольского, который доставлял помощь гражданским на прифронтовых территориях. Трагедия произошла 27 июля в Харькове из-за российского обстрела.

Покупал лекарства для людей и еду для животных: в Харькове оккупанты убили польского волонтера

МИД Польши подтвердило гибель в Украине польского волонтера Марека Русека-Вольского, который занимался доставкой помощи гражданскому населению на прифронтовых территориях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное заявление спикера МИД Польши Мацея Вевюра в соцсети Х.

Известно, что трагедия произошла еще 27 июля в результате очередных российских обстрелов. Волонтер погиб в Харькове в результате атаки российского беспилотника.

Ведомство и дипломаты выразили искренние соболезнования семье погибшего и оказывают им необходимую консульскую поддержку. А Посольство Польши в Украине координирует процесс помощи и взаимодействует с близкими погибшего.

Кроме того, по информации журналиста Петра Кашувары, Харьковская областная прокуратура уже открыла уголовное производство по факту военного преступления рф.

Что известно о погибшем миссионере

Марек Русек-Вольский был администратором известного волонтерского сообщества Razem dla Ukrainy ("Вместе для Украины"). 

Поляк регулярно приезжал в Украину с начальных этапов полномасштабного вторжения (с 2023 года). Он самостоятельно организовывал сбор средств, покупал и привозил в прифронтовые населенные пункты Харьковщины еду, медикаменты и корма для животных.

 В последнее время волонтер также помогал вывозить раненых и эвакуировать тела погибших гражданских жителей.

Как сообщал Naszwybir.pl, Марек в соцсетях описывал жестокость оккупантов и выражал беспомощность из-за российских атак на гражданских.

Контекст

Безопасностная ситуация в Харьковской области остается критической из-за ежедневных комбинированных ударов рф, что значительно усложняет работу международных миссий.

Российская армия продолжает целенаправленно атаковать гуманитарные миссии. Гибель Марека Русека-Вольского дополняет список польских граждан, которые отдали жизнь, спасая украинцев.

В частности, ранее в марте 2023 года от ранений после вражеского обстрела на трассе Константиновка — Часов Яр в госпитале умер другой польский волонтер инициативы "Nehemiasz".

Марек Масталерж, известный по позывному "Мись", погиб от ранений. Он происходил из Познани и с осени 2022 года регулярно приезжал в Украину с гуманитарными грузами.

Микроавтобус с волонтерами и гражданскими попал под российский обстрел во время движения по трассе. В транспортном средстве находились Марек Масталерж, его напарник Олег и четверо гражданских. В результате атаки ранения получили шестеро людей.

Масталерж получил тяжелые ранения брюшной полости. Его эвакуировали в больницу, где украинские медики провели несколько сложных операций. Волонтер некоторое время находился в искусственной коме.

Несмотря на усилия врачей, 27 марта 2023 года Марек Масталерж умер в киевской больнице. С момента ранения прошло 11 дней.

Масталерж доставлял помощь в Ирпень, Фастов, Запорожскую и Донецкую области. Перед поездками в прифронтовую зону он прошел подготовку по оказанию первой помощи, эвакуации и поведению во время обстрелов.

Польского волонтера похоронили 21 апреля 2023 года на Солацком кладбище в Познани. 

Напомним

В Киеве попрощались с 20-летней медичкой, которая погибла, спасая людей, во время атаки вс рф.

Александра Василенко

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