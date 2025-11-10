Похитили документы во время осмотра места происшествия: в Киеве полицейские пытались перепродать квартиру умершей женщины

В Киеве мошенники, среди которых были правоохранители, пытались незаконно перепродать квартиру умершего человека за $45 тысяч. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.

Детали

По данным следствия, документы на недвижимость похитил один из правоохранителей, находясь в квартире умершей во время осмотра места происшествия. Впоследствии он передал их своему коллеге и его знакомому.

Установив, что наследников нет, подозреваемые попытались переоформить квартиру на подставное лицо и продать ее за 45 тысяч долларов. Злоумышленников разоблачили сотрудники Государственного бюро расследований в сотрудничестве с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции.

Сейчас следователи ГБР устанавливают других возможных участников схемы, а также проверяют возможную причастность разоблаченных правоохранителей к другим фактам противоправной деятельности.

Двум правоохранителям инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах (по ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Дополнение

Как сообщалось, начальник отделения Дарницкого управления полиции ГУНП в городе Киеве Юрий Рыбянский не вышел на службу и не выходит на связь. Он исчез вместе с вещественными доказательствами по делу - долларами США, евро и гривнами в эквиваленте 13,4 млн грн.

Полицейского нашли и задержали в Ровенской области. Он был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. Арестованные средства были при нем.

Правоохранителю сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

В Киеве разоблачена схема вымогательства взяток за ускоренное растаможивание авто из США. Руководитель подразделения Гостаможслужбы и инспекторы требовали 400 долларов за автомобиль, задокументировано получение 2800 долларов. Ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.