Розшукуваного поліцейського на тлі зникнення арештованих коштів затримали на Рівненщині

11:26 • 554 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
08:00 • 22051 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
07:22 • 25383 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 31350 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 46444 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 37524 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
5 листопада, 15:51 • 31552 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
5 листопада, 15:03 • 48281 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
5 листопада, 13:23 • 48032 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20 • 24037 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
Популярнi новини
Депутатів від німецької ультраправої AfD підозрюють у систематичній передачі військових таємниць рф
Вчені з Університету Кельна виявили "багатообіцяюче" антитіло проти ВІЛ
Британська армія оголосила про першу поставку бронемашин Ajax - із запізненням на вісім років
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto09:50 • 7044 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
08:00 • 22053 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
5 листопада, 15:03 • 48281 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 13:23 • 48032 перегляди
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto07:34 • 10753 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 20212 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 22215 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 39107 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 43413 перегляди
Розшукуваного поліцейського на тлі зникнення арештованих коштів затримали на Рівненщині

Київ • УНН

 • 1310 перегляди

Зниклого поліцейського Юрія Рибянського знайшли та затримали у Рівненській області. Він був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна, арештовані кошти зникли.

Розшукуваного поліцейського на тлі зникнення арештованих коштів затримали на Рівненщині

Розшукуваного на тлі зникнення арештованих коштів поліцейського Юрія Рибянського, який мав доступ до арештованого майна, знайшли у Рівненській області і затримали, повідомили у ГУНП в Києві у четвер, пише УНН.

Внутрішня безпека НПУ затримала правоохоронця Юрія Рибянського. Поліцейського розшукали на Рівненщині

- повідомили в поліції.

Як повідомляється, наразі тривають невідкладні слідчі дії. Подальше розслідування проводитиме ДБР.

Доповнення

Раніше стало відомо, що поліція Києва розшукує правоохоронця Юрія Рибянського. Повідомлялося, що начальник відділення Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві не вийшов на службу та не виходить на зв’язок.

Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки негайно розпочали пошуки поліцейського у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство із позначкою "безвісти зниклий"). "Він був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Під час перевірки правоохоронці ДВБ виявили зникнення арештованих коштів", - зазначили у поліції.

Також було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України, розслідування якого здійснюватиме Державне бюро розслідувань.

У Києві розслідують зникнення начальника відділення поліції та арештованих коштів 06.11.25, 11:36 • 4514 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Обшук
Рівненська область
Київ