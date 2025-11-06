Розшукуваного поліцейського на тлі зникнення арештованих коштів затримали на Рівненщині
Київ • УНН
Зниклого поліцейського Юрія Рибянського знайшли та затримали у Рівненській області. Він був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна, арештовані кошти зникли.
Розшукуваного на тлі зникнення арештованих коштів поліцейського Юрія Рибянського, який мав доступ до арештованого майна, знайшли у Рівненській області і затримали, повідомили у ГУНП в Києві у четвер, пише УНН.
Внутрішня безпека НПУ затримала правоохоронця Юрія Рибянського. Поліцейського розшукали на Рівненщині
Як повідомляється, наразі тривають невідкладні слідчі дії. Подальше розслідування проводитиме ДБР.
Доповнення
Раніше стало відомо, що поліція Києва розшукує правоохоронця Юрія Рибянського. Повідомлялося, що начальник відділення Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві не вийшов на службу та не виходить на зв’язок.
Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки негайно розпочали пошуки поліцейського у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство із позначкою "безвісти зниклий"). "Він був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Під час перевірки правоохоронці ДВБ виявили зникнення арештованих коштів", - зазначили у поліції.
Також було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України, розслідування якого здійснюватиме Державне бюро розслідувань.
У Києві розслідують зникнення начальника відділення поліції та арештованих коштів 06.11.25, 11:36 • 4514 переглядiв