Разыскиваемого полицейского на фоне исчезновения арестованных средств задержали в Ровенской области
Киев • УНН
Пропавшего полицейского Юрия Рыбянского нашли и задержали в Ровенской области. Он был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу, арестованные средства исчезли.
Внутренняя безопасность НПУ задержала правоохранителя Юрия Рыбянского. Полицейского разыскали в Ровенской области
Как сообщается, сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Дальнейшее расследование будет проводить ГБР.
Дополнение
Ранее стало известно, что полиция Киева разыскивает правоохранителя Юрия Рыбянского. Сообщалось, что начальник отделения Дарницкого управления полиции ГУНП в городе Киеве не вышел на службу и не выходит на связь.
Сотрудники Департамента внутренней безопасности немедленно начали поиски полицейского в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 115 УКУ (умышленное убийство с пометкой "без вести пропавший"). "Он был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. Во время проверки правоохранители ДВБ обнаружили исчезновение арестованных средств", - отметили в полиции.
Также было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины, расследование которого будет осуществлять Государственное бюро расследований.
