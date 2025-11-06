ukenru
08:00 • 20301 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
07:22 • 23494 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 30354 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 45559 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 36901 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
5 ноября, 15:51 • 31257 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
5 ноября, 15:03 • 47615 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
5 ноября, 13:23 • 47505 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 24004 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 23908 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
Графики отключений электроэнергии
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto10:56 • 1240 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto09:50 • 5560 просмотра
Разыскиваемого полицейского на фоне исчезновения арестованных средств задержали в Ровенской области

Киев • УНН

 • 986 просмотра

Пропавшего полицейского Юрия Рыбянского нашли и задержали в Ровенской области. Он был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу, арестованные средства исчезли.

Разыскиваемого полицейского на фоне исчезновения арестованных средств задержали в Ровенской области

Разыскиваемого на фоне исчезновения арестованных средств полицейского Юрия Рыбянского, который имел доступ к арестованному имуществу, нашли в Ровенской области и задержали, сообщили в ГУНП в Киеве в четверг, пишет УНН.

Внутренняя безопасность НПУ задержала правоохранителя Юрия Рыбянского. Полицейского разыскали в Ровенской области

- сообщили в полиции.

Как сообщается, сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Дальнейшее расследование будет проводить ГБР.

Дополнение

Ранее стало известно, что полиция Киева разыскивает правоохранителя Юрия Рыбянского. Сообщалось, что начальник отделения Дарницкого управления полиции ГУНП в городе Киеве не вышел на службу и не выходит на связь.

Сотрудники Департамента внутренней безопасности немедленно начали поиски полицейского в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 115 УКУ (умышленное убийство с пометкой "без вести пропавший"). "Он был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. Во время проверки правоохранители ДВБ обнаружили исчезновение арестованных средств", - отметили в полиции.

Также было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины, расследование которого будет осуществлять Государственное бюро расследований.

В Киеве расследуют исчезновение начальника отделения полиции и арестованных средств06.11.25, 11:36 • 4268 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Обыск
Ровненская область
Киев