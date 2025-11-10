$41.960.02
19:55 • 10674 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Викрали документи під час огляду місця події: у Києві поліцейські намагались перепродати квартиру померлої жінки

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 7204 перегляди

У Києві викрито шахраїв, включаючи правоохоронців, які намагалися незаконно перепродати квартиру померлої особи за $45 тисяч. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викрали документи під час огляду місця події: у Києві поліцейські намагались перепродати квартиру померлої жінки

У Києві шахраї, серед яких були правоохоронці, намагалися незаконно перепродати квартиру померлої людини за $45 тисяч. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, документи на нерухомість викрав один із правоохоронців, перебуваючи у квартирі померлої під час огляду місця події. Згодом він передав їх своєму колезі та його знайомому.

Встановивши, що спадкоємців немає, підозрювані спробували переоформити квартиру на підставну особу й продати її за 45 тисяч доларів. Зловмисників викрили працівники Державного бюро розслідувань у співпраці з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції.

Наразі слідчі ДБР встановлюють інших можливих учасників схеми, а також перевіряють можливу причетність викритих правоохоронців до інших фактів протиправної діяльності.

Двом правоохоронцям інкримінується шахрайство в особливо великих розмірах (за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Доповнення

Як повідомлялося, начальник відділення Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві Юрій Рибянський не вийшов на службу та не виходить на зв’язок. Він зник разом із речовими доказами у справі - доларами США, євро та гривнями в еквіваленті 13,4 млн грн.

Поліцейського знайшли та затримали у Рівненській області. Він був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Арештовані кошти були при ньому.

Правоохоронцю повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

У Києві викрито схему вимагання хабарів за прискорене розмитнення авто з США. Керівниця підрозділу Держмитслужби та інспектори вимагали 400 доларів за автомобіль, задокументовано отримання 2800 доларів. Їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Лілія Подоляк

