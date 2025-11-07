Зник разом із 13,4 млн грн речових доказів: столичному поліцейському повідомили про підозру
Поліцейському Юрію Рибянському повідомлено про підозру у заволодінні 13,4 млн грн, які були речовими доказами. Його розшукали на Рівненщині, гроші були при ньому.
У Києві поліцейському Юрію Рибянському, який зник разом із речовими доказами у справі - доларами США, євро та гривнями в еквіваленті 13,4 млн грн, - повідомлено про підозру, передає УНН.
Начальнику відділу Дарницького управління поліції інкриміновано заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за ч. 5 ст. 191 КК України
Деталі
За даними слідства, правоохоронець порушив встановлений порядок зберігання речових доказів і залишив грошові кошти в своєму службовому кабінеті, хоча був зобов’язаний передати їх до банківської установи.
Невдовзі він перестав виходити на роботу, а разом із ним зникли й гроші.
Поліцейського розшукали через кілька днів на Рівненщині, де він переховувався та затримали в порядку ст. 208 КПК України. Зниклі речові докази були при ньому.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування проводять слідчі ДБР.
Раніше стало відомо, що поліція Києва розшукує правоохоронця Юрія Рибянського. Повідомлялося, що начальник відділення Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві не вийшов на службу та не виходить на зв’язок.
Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки негайно розпочали пошуки поліцейського у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство із позначкою "безвісти зниклий"). "Він був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Під час перевірки правоохоронці ДВБ виявили зникнення арештованих коштів", - зазначили у поліції.
Також було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України, розслідування якого здійснюватиме Державне бюро розслідувань.