Исчез вместе с 13,4 млн грн вещественных доказательств: столичному полицейскому сообщили о подозрении

В Киеве полицейскому Юрию Рыбянскому, который исчез вместе с вещественными доказательствами по делу - долларами США, евро и гривнами в эквиваленте 13,4 млн грн, - сообщено о подозрении, передает УНН.

Начальнику отдела Дарницкого управления полиции инкриминировано завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по ч. 5 ст. 191 УК Украины - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Детали

По данным следствия, правоохранитель нарушил установленный порядок хранения вещественных доказательств и оставил денежные средства в своем служебном кабинете, хотя был обязан передать их в банковское учреждение.

Вскоре он перестал выходить на работу, а вместе с ним исчезли и деньги.

Полицейского разыскали через несколько дней на Ровенщине, где он скрывался и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Пропавшие вещественные доказательства были при нем.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование проводят следователи ГБР.

Дополнение

Ранее стало известно, что полиция Киева разыскивает правоохранителя Юрия Рыбянского. Сообщалось, что начальник отделения Дарницкого управления полиции ГУНП в городе Киеве не вышел на службу и не выходит на связь.

Сотрудники Департамента внутренней безопасности немедленно начали поиски полицейского в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство с пометкой "без вести пропавший"). "Он был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. Во время проверки правоохранители ДВБ обнаружили исчезновение арестованных средств", - отметили в полиции.

Также было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины, расследование которого будет осуществлять Государственное бюро расследований.