Пока предложение путина не исчерпано: Зеленский, Макрон и представители Запада сегодня проведут встречу

По данным французских СМИ, Эммануэль Макрон "снова поговорит со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими коллегами". Встреча должна состояться в понедельник, во второй половине дня.

Передает УНН со ссылкой на Le Mond и Le Figaro.

Детали

Предложение россии со стороны Европы и США о безусловном 30-дневном прекращении огня будет действовать до вечера понедельника. За это время президент Франции Эммануэль Макрон возобновит переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и "европейскими коллегами".

Комментарий

Мы все должны быть разумными сейчас. Или Россия серьезна и хочет мира. .. Или это несерьезно, и мы должны ввести больше санкций - сказал Макрон.

Напомним

владимир путин заявил, что россия готова возобновить мирные переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от рф прекращения огня от 12 мая и лично будет ждать путина в Турции 15 мая.

Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на предложение россии о переговорах в Турции.

Макрон о предложении путина: первый шаг, но недостаточный

Добавим

Турция призывает Украину и Россию встретиться "как можно скорее"

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал Россию и Украину встретиться "как можно скорее" и "объявить о прекращении огня".

Мы приглашаем стороны встретиться как можно скорее и объявить о прекращении огня. Мы надеемся, что это произойдет, и это то, над чем мы работаем - заявил министр прессе.

Советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко заявил в эфире телемарафона о том, что Зеленский едет в Стамбул, а путин – нет.

Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины заявил днем 12 мая, что россия "полностью игнорирует" предложение Киева и его западных союзников о безоговорочном 30-дневном прекращении огня и "атакует" "по всей линии фронта".