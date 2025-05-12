Поки пропозиція путіну не вичерпана: Зеленський, Макрон і представники Заходу сьогодні проведуть зустріч

За даними французьких ЗМІ, Еммануель Макрон "знову поговорить зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським та європейськими колегами". Зустріч має відбутися у понеділок, у другій половині дня.

Передає УНН із посиланням на Le Mond та Le Figaro.

Пропозиція росії з боку Європи та США щодо безумовного 30-денного припинення вогню діятиме до вечора понеділка. За цей час президент Франції Еммануель Макрон відновить переговори зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським та "європейськими колегами".

Ми всі повинні бути розумними зараз. Або Росія серйозна і хоче миру. .. Або це несерйозно, і ми повинні ввести більше санкцій

володимир путін заявив, що росія готова відновити мирні переговори з Україною 15 травня в Стамбулі.

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Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитися на пропозицію росії щодо переговорів у Туреччині.

Макрон про пропозицію путіна: перший крок, але недостатній

Туреччина закликає Україну і росію зустрітися "якомога швидше"

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан закликав росію і Україну зустрітися "якомога швидше" і "оголосити про припинення вогню".

Ми запрошуємо сторони зустрітися якомога швидше і оголосити про припинення вогню. Ми сподіваємося, що це станеться, і це те, над чим ми працюємо