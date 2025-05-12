Поки пропозиція путіну не вичерпана: Зеленський, Макрон і представники Заходу сьогодні проведуть зустріч
Київ • УНН
Макрон проведе переговори із Зеленським щодо 30-денного припинення вогню, запропонованого росією. Україна очікує припинення вогню, але рф поки ігнорує пропозицію.
За даними французьких ЗМІ, Еммануель Макрон "знову поговорить зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським та європейськими колегами". Зустріч має відбутися у понеділок, у другій половині дня.
Передає УНН із посиланням на Le Mond та Le Figaro.
Деталі
Пропозиція росії з боку Європи та США щодо безумовного 30-денного припинення вогню діятиме до вечора понеділка. За цей час президент Франції Еммануель Макрон відновить переговори зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським та "європейськими колегами".
Коментар
Ми всі повинні бути розумними зараз. Або Росія серйозна і хоче миру. .. Або це несерйозно, і ми повинні ввести більше санкцій
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Макрон про пропозицію путіна: перший крок, але недостатній11.05.25, 09:39 • 4420 переглядiв
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