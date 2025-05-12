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Поки пропозиція путіну не вичерпана: Зеленський, Макрон і представники Заходу сьогодні проведуть зустріч

Київ • УНН

 • 522 перегляди

Макрон проведе переговори із Зеленським щодо 30-денного припинення вогню, запропонованого росією. Україна очікує припинення вогню, але рф поки ігнорує пропозицію.

Поки пропозиція путіну не вичерпана: Зеленський, Макрон і представники Заходу сьогодні проведуть зустріч

За даними французьких ЗМІ, Еммануель Макрон "знову поговорить зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським та європейськими колегами". Зустріч має відбутися у понеділок, у другій половині дня. 

Передає УНН із посиланням на Le Mond та Le Figaro.

Деталі

Пропозиція росії з боку Європи та США щодо безумовного 30-денного припинення вогню діятиме до вечора понеділка. За цей час президент Франції Еммануель Макрон відновить переговори зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським та "європейськими колегами".

Коментар

Ми всі повинні бути розумними зараз. Або Росія серйозна і хоче миру. .. Або це несерйозно, і ми повинні ввести більше санкцій

- сказав Макрон.

Нагадаємо

володимир путін заявив, що росія готова відновити мирні переговори з Україною 15 травня в Стамбулі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від рф на припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на путіна в Туреччині 15 травня.

Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитися на пропозицію росії щодо переговорів у Туреччині.

Макрон про пропозицію путіна: перший крок, але недостатній11.05.25, 09:39 • 4420 переглядiв

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Туреччина закликає Україну і росію зустрітися "якомога швидше"

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Ми запрошуємо сторони зустрітися якомога швидше і оголосити про припинення вогню. Ми сподіваємося, що це станеться, і це те, над чим ми працюємо

- заявив міністр пресі.

Радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко заявив в ефірі телемарафону про те, що Зеленський їде в Стамбул, а путін – ні.

Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України заявив вдень 12 травня, що росія "повністю ігнорує" пропозицію Києва та його західних союзників про беззастережне 30-денне припинення вогню і "атакує" "по всій лінії фронту".

Ігор Тележніков

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