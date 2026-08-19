"Пока партнеры сомневаются относительно поставок, россияне давно перешли грань вседозволенности" - Зеленский показал последствия удара рф по маршрутке в Херсоне

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя очередной смертоносный удар рф по маршрутке в Херсоне и показав последствия, указал, что "жестокое российское "сафари"" в городе "уже давно вышло за пределы того, что может представить себе любой нормальный человек", и подчеркнул необходимость давления на агрессора и поставок средств защиты со стороны партнеров, пишет УНН.

Детали

"Жестокое российское "сафари" против наших людей в Херсоне уже давно вышло за пределы того, что может представить себе любой нормальный человек. Сегодня утром россияне ударили FPV-дроном по обычной маршрутке в Херсоне. Четыре человека погибли, еще пятеро получили ранения. Все необходимые службы находятся на месте, выясняют детали. Точно понятно, что автобус был гражданским", — написал Зеленский в социальных сетях.

Президент указал, что "таковы реалии каждого дня жизни в украинских прифронтовых регионах". "Пока партнеры колеблются по поводу дополнительных поставок средств защиты, россияне давно перешли грань вседозволенности", — отметил он.

"Давление на агрессора необходимо. Поддержка защитников жизни необходима. Спасибо всем, кто продолжает предоставлять пакеты помощи и вводить новые санкции против агрессора", — подчеркнул Зеленский.

В Херсоне российский дрон атаковал маршрутку: четверо погибших