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"Пока партнеры сомневаются относительно поставок, россияне давно перешли грань вседозволенности" - Зеленский показал последствия удара рф по маршрутке в Херсоне

Киев • УНН

 • 1440 просмотра

Российский FPV-дрон ударил по гражданской маршрутке в Херсоне: погибли четыре человека, ещё пятеро ранены. Зеленский призвал усилить давление на агрессора.

"Пока партнеры сомневаются относительно поставок, россияне давно перешли грань вседозволенности" - Зеленский показал последствия удара рф по маршрутке в Херсоне

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя очередной смертоносный удар рф по маршрутке в Херсоне и показав последствия, указал, что "жестокое российское "сафари"" в городе "уже давно вышло за пределы того, что может представить себе любой нормальный человек", и подчеркнул необходимость давления на агрессора и поставок средств защиты со стороны партнеров, пишет УНН.

Детали

"Жестокое российское "сафари" против наших людей в Херсоне уже давно вышло за пределы того, что может представить себе любой нормальный человек. Сегодня утром россияне ударили FPV-дроном по обычной маршрутке в Херсоне. Четыре человека погибли, еще пятеро получили ранения. Все необходимые службы находятся на месте, выясняют детали. Точно понятно, что автобус был гражданским", — написал Зеленский в социальных сетях.

Президент указал, что "таковы реалии каждого дня жизни в украинских прифронтовых регионах". "Пока партнеры колеблются по поводу дополнительных поставок средств защиты, россияне давно перешли грань вседозволенности", — отметил он.

"Давление на агрессора необходимо. Поддержка защитников жизни необходима. Спасибо всем, кто продолжает предоставлять пакеты помощи и вводить новые санкции против агрессора", — подчеркнул Зеленский.

В Херсоне российский дрон атаковал маршрутку: четверо погибших19.08.2026, 09:43 • 2748 просмотров

Юлия Шрамко

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