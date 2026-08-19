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В Херсоне российский дрон атаковал маршрутку: четверо погибших

Киев • УНН

 • 3406 просмотра

Российские оккупанты около 08:50 атаковали маршрутку в Корабельном районе Херсона. Погибли четыре человека, ещё четыре женщины получили ранения.

В Херсоне российский дрон атаковал маршрутку: четверо погибших
Фото: t.me/olexandrprokudin

В Херсоне российские войска атаковали маршрутку дроном, известно о 4 погибших и 4 раненых, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в соцсетях, пишет УНН.

Ориентировочно в 08:50 российские оккупанты атаковали дроном маршрутку в Корабельном районе Херсона. В результате этого террористического удара погибли четыре человека

- написал Прокудин.

По его словам, в настоящее время соответствующие службы устанавливают личности жертв. 

"Еще четыре женщины получили ранения. Сейчас они находятся в больнице. Медики проводят обследование и оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - добавил он.

Дополнение

По данным полиции Херсонской области, военные рф не прекращают обстрелы населенных пунктов Херсонского и Бериславского районов, в том числе Херсона. За прошедшие сутки страна-агрессор атаковала мирное население из артиллерии и применяла БпЛА различных типов, в частности "Shahed" и "Гербера". За минувшие сутки были ранены девять человек, еще двое пострадали в результате подрыва на мине и детонации дрона.

В населенных пунктах повреждения получили три многоквартирных и 15 частных домов, коммунальное предприятие, кафе, спецтехника ГСЧС, три автомобиля, автобус.

Юлия Шрамко

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