У Херсоні російський дрон атакував маршрутку: четверо загиблих

Найбільша у Скандинавії виставка озброєння DALO Industry Days стартувала у Данії

Найбільша у Скандинавії виставка озброєння DALO Industry Days стартувала у Данії

Найбільша у Скандинавії виставка озброєння DALO Industry Days стартувала у Данії

Найбільша у Скандинавії виставка озброєння DALO Industry Days стартувала у Данії

Реформа БЕБ буксує: після провальної переатестації керівників необхідна повна перевірка і перезапуск громадського контролю

Реформа БЕБ буксує: після провальної переатестації керівників необхідна повна перевірка і перезапуск громадського контролю

Реформа БЕБ буксує: після провальної переатестації керівників необхідна повна перевірка і перезапуск громадського контролю

Реформа БЕБ буксує: після провальної переатестації керівників необхідна повна перевірка і перезапуск громадського контролю