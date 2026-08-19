У Херсоні російський дрон атакував маршрутку: четверо загиблих
Київ • УНН
Російські окупанти близько 08:50 атакували маршрутку в Корабельному районі Херсона. Загинули четверо людей, ще чотири жінки поранені.
У Херсоні російські війська атакували маршрутку дроном, відомо про 4 загиблих і 4 поранених людей, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у соцмережах, пише УНН.
Орієнтовно о 08:50 російські окупанти атакували дроном маршрутку у Корабельному районі Херсона. Внаслідок цього терористичного удару загинули четверо людей
З його слів, наразі особи жертв встановлюють відповідні служби.
"Ще четверо жінок дістали поранення. Наразі вони перебувають у лікарні. Медики проводять обстеження та надають постраждалим усю необхідну допомогу", - додав він.
Доповнення
За даними поліції Херсонщини, військові рф не припиняють обстріли населених пунктів Херсонського та Бериславського районів, у тому числі Херсона. Минулої доби країна-агресор атакувала мирне населення з артилерії та застосовувала БпЛА різних типів, зокрема, "Shahed" і "Гербера". За минулу добу поранено дев’ятьох людей, ще двоє травмувалися через підрив на міні та детонацію дрона.
У населених пунктах пошкоджень зазнали три багатоквартирні та 15 приватних будинків, комунальне підприємство, кафе, спецтехніка ДСНС, три автомобілі, автобус.