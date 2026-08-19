"Поки партнери вагаються щодо постачань, росіяни давно перейшли межу вседозволеності" - Зеленський показав наслідки удару рф по маршрутці в Херсоні
Київ • УНН
Російський FPV-дрон ударив по цивільній маршрутці в Херсоні: загинули четверо людей, ще п’ятеро поранені. Зеленський закликав посилити тиск на агресора.
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи черговий смертоносний удар рф по маршрутці у Херсоні і показавши наслідки, вказав, що "жорстоке російське "сафарі"" у місті "вже давно вийшло за межі того, що може уявити будь-яка нормальна людина", і наголосив на потребі у тиску на агресора та поставок засобів захисту від партнерів, пише УНН.
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"Жорстоке російське "сафарі" проти наших людей у Херсоні вже давно вийшло за межі того, що може уявити будь-яка нормальна людина. Сьогодні вранці росіяни вдарили FPV-дроном по звичайній маршрутці в Херсоні. Чотири людини загинули, ще пʼятеро поранені. Усі необхідні служби на місці, з’ясовують деталі. Точно зрозуміло, що автобус був цивільний", - написав Зеленський у соцмережах.
Президент вказав, що "такі реалії кожного дня життя в українських прифронтових регіонах". "Поки партнери вагаються щодо додаткових постачань засобів захисту, росіяни давно перейшли межу вседозволеності", - зазначив він.
"Тиск на агресора потрібен. Підтримка оборонців життя потрібна. Дякую всім, хто продовжує надавати пакети допомоги та вводити нові санкції проти агресора", - наголосив Зеленський.
У Херсоні російський дрон атакував маршрутку: четверо загиблих19.08.26, 09:43 • 2548 переглядiв