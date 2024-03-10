Пограничники задержали трех мужчин, которые по горам пробирались в Словакию, и их переправщика
Киев • УНН
Пограничники задержали группу украинских мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу со Словакией, а впоследствии арестовали их переправщика.
На границе со Словакией пограничники задержали группу мужчин призывного возраста, а впоследствии и их "переправщика". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Детали
Во время патрулирования пограничный наряд отдела "Новоселица" обнаружил двух мужчин, которые пытались преодолеть заградительный забор. Правонарушители не реагировали на требования военнослужащих остановиться поэтому пограничники осуществили предупредительный выстрел.
Задержанные признались, что вместе с ними шел еще один человек, но он от них отстал. Чтобы его разыскать, правоохранители подняли в небо беспилотник. Мужчину нашли в километре от его предшественников.
Все трое имели с собой паспортные документы граждан Украины и оказались жителями Ивано-Франковской области.
Впоследствии удалось установить и переправщика. Во время обысков у него изъяли транспортное средство, мобильный телефон и черновые записи. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, на задержанных нарушителей составили админпротоколы.
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