На Волыни преступная группа с участием инспектора-пограничницы переправили через границу по меньшей мере 168 уклонистов

На Волыни разоблачили преступную группу, которая с помощью инспектора пограничной службы нелегально переправила не менее 168 военнообязанных через границу в Польшу. Об этом сообщают ГБР и Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона, передает УНН.

Детали

В ГБР сообщили, что помогала злоумышленникам инспектор одного из пограничных отрядов в пункте пропуска "Устилуг-Зосин" на Волыни.

Клиентов, которых искали в соцсетях, доставляли автомобилем до пункта пропуска. Водитель-сообщник передавал пограничнице загранпаспорта пассажиров. Инспектор не вносила сведения о них в информационно-телекоммуникационную систему "Гарт-1" - автоматизированную систему обмена информацией по контролю лиц, пересекающих государственную границу. Это давало возможность мужчинам пересечь границу и попасть в Польшу. Стоимость перехода границы составляла 3,5 тыс. долларов США с человека.

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По данным следствия, которое проходило под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры, задокументированы случаи незаконного пересечения границы четырех мужчин призывного возраста. А всего по такой схеме группа переправила за пределы государства не менее 168 человек.

Инспектору сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц, с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Ей грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

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