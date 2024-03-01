На Волині злочинна група за участю інспекторки-прикордонниці переправили через кордон щонайменше 168 ухилянтів
Київ • УНН
Злочинна група незаконно переправила щонайменше 168 призовників через українсько-польський кордон. У схемі була задіяна інспекторка прикордонної служби, яка пропускала їх через пункт пропуску не вносячи дані до системи.
На Волині викрили злочинну групу, яка за допомогою інспекторки прикордонної служби нелегально переправила щонайменше 168 військовозобов’язаних через кордон до Польщі. Про це повідомляють ДБР та Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, передає УНН.
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У ДБР повідомили, що допомагала зловмисникам інспекторка одного з прикордонних загонів у пункті пропуску "Устилуг-Зосин" на Волині.
Клієнтів, яких шукали у соцмережах, доправляли автомобілем до пункту пропуску. Водій-спільник передавав прикордонниці закордонні паспорти пасажирів. Інспекторка не вносила відомості про них до інформаційно-телекомунікаційної системи "Гарт-1" - автоматизованої системи обміну інформацією щодо контролю осіб, які перетинають державний кордон. Це давало можливість чоловікам перетнути кордон і потрапити до Польщі. Вартість переходу кордону складала 3,5 тис. доларів США з особи.
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За даними слідства, яке проходило за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури, задокументовані випадки незаконного перетину кордону чотирьох чоловіків призовного віку. А усього за такою схемою група переправила за межі держави щонайменше 168 осіб.
Інспекторці повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, з використанням свого службового становища (ч. 2 ст. 332 КК України). Їй загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.
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