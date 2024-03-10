Прикордонники затримали трьох чоловіків, які горами пробиралися до Словаччини, та їх переправника
Київ • УНН
Прикордонники затримали групу українських чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон зі Словаччиною, а згодом заарештували їхнього переправника.
На кордоні зі Словаччиною прикордонники затримали групу чоловіків призовного віку, а згодом і їх "переправника". Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.
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Під час патрулювання прикордонний наряд відділу "Новоселиця" виявив двох чоловіків, які намагалися подолати загороджувальний паркан. Правопорушники не реагували на вимоги військовослужбовців зупинитися тому прикордонники здійснили попереджувальний постріл.
Затримані зізналися, що разом з ними йшов ще один чоловік, але він від них відстав. Щоб його розшукати, правоохоронці підняли в небо безпілотник. Чоловіка знайшли за кілометр від його попередників.
Усі троє мали з собою паспортні документи громадян України та виявилися жителями Івано-Франківщини.
Згодом вдалося встановити й переправника. Під час обшуків у нього вилучили транспортний засіб, мобільний телефон та чорнові записи. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, на затриманих порушників склали адмінпротоколи.
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