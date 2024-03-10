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The Guardian

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Прикордонники затримали трьох чоловіків, які горами пробиралися до Словаччини, та їх переправника

Київ • УНН

 • 95089 перегляди

Прикордонники затримали групу українських чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон зі Словаччиною, а згодом заарештували їхнього переправника.

Прикордонники затримали трьох чоловіків, які горами пробиралися до Словаччини, та їх переправника

На кордоні зі Словаччиною прикордонники затримали групу чоловіків призовного віку, а згодом і їх "переправника". Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Деталі

Під час патрулювання прикордонний наряд відділу "Новоселиця" виявив двох чоловіків, які намагалися подолати загороджувальний паркан. Правопорушники не реагували на вимоги військовослужбовців зупинитися тому прикордонники здійснили попереджувальний постріл.

Затримані зізналися, що разом з ними йшов ще один чоловік, але він від них відстав. Щоб його розшукати, правоохоронці підняли в небо безпілотник. Чоловіка знайшли за кілометр від його попередників.

Усі троє мали з собою паспортні документи громадян України та виявилися жителями Івано-Франківщини.

Згодом вдалося встановити й переправника. Під час обшуків у нього вилучили транспортний засіб, мобільний телефон та чорнові записи. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, на затриманих порушників склали адмінпротоколи.

На Волині злочинна група за участю інспекторки-прикордонниці переправили через кордон щонайменше 168 ухилянтів01.03.24, 15:43 • 26409 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Кримінал та НП
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